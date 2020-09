Uma imagem de António Costa com Luís Filipe Vieira está a tornar-se viral nas redes sociais. Depois de que o nome de António Costa fazia parte da comissão de honra de recandidatura de Vieira à presidência do Benfica e da alegada dívida de Vieira ao Novo Banco, surgiram várias publicações relacionadas com os assuntos.

Na imagem que vemos abaixo, que foi partilhada por mais de 40 mil utilizadores no Facebook, António Costa aparece ao lado de Luís Filipe Vieira a segurar um cartaz onde diz "se não perdoarem a dívida ao Benfica demito-me".

A publicação esteve em análise no programa de fact checking da TVI Hora da Verdade, onde, numa parceria com o Observador, se pretende verificar os factos que se tornam virais nas redes sociais.

Esta imagem surgiu ainda antes de ser conhecido o apoio de António Costa a Vieira, mas acabou por ganhar força depois de esse facto ter sido divulgado.

Analisando os factos podemos ver que a fotografia original foi tirada em 2014. Naquele dia, o então presidente da Câmara Municipal de Lisboa assistia a um Benfica-Porto no camarote presidencial.

Nas mãos tinha um cartaz, mas que dizia algo bem diferente, e que servia para prestar homenagem a Eusébio, antiga glória do futebol português e do Benfica que tinha morrido na semana antes do jogo em que a fotografia foi tirada.

Com efeito, e verificados todos os dados, António Costa não segurou o cartaz da publicação que se tornou viral, nem tão pouco existem registos de que a frase tenha sido dita pelo atual primeiro-ministro.

Assim, e na escala de classificaçãom utilizada na Hora da Verdade, o conteúdo desta publicação no Facebook está errado.