Nós não podemos continuar a ter uma AP que, apesar de estar atravessada por tecnologia e ter muitos serviços digitais, por trás ainda tem um modelo de funcionamento organizado de acordo com padrões que já não são padrões do nosso tempo” , defendeu.

O roteiro para a modernização do Estado e da AP, segundo a secretária de Estado, passa pelo investimento em “três grandes dimensões” : a tecnologia, a capacitação dos cidadãos para utilizar os serviços de base tecnológica e a mudança dos modelos da organização pública.

Se, no final deste tipo de projetos, eles apresentarem resultados positivos, “o Governo pode, se assim o entender, promover uma alteração legislativa global para que aquele passe a ser o novo modelo de funcionamento” .

A secretária de Estado considerou que “a imagem de que os serviços são muito imóveis é uma imagem extraordinariamente injusta, porque há muitas coisas a acontecer nos serviços que as pessoas desconhecem” , que envolvem os profissionais das várias áreas da AP na “conceção de projetos que são significativos e que têm repercussão na melhoria do serviço prestado aos cidadãos” .

Fátima Fonseca disse que existem atualmente “cerca de 40 projetos experimentais” , em diversas áreas da AP, como por exemplo projetos de “modelos de gestão de pessoas para conciliar melhor a vida pessoal e a profissional e familiar, novos modelos de organização do trabalho, ou novos modelos de gestão que incorporam mais nos seus serviços a perspetiva dos seus utentes” .

No espaço de um ano temos mais de 1.300 pessoas envolvidas nas várias atividades de inovação” , adiantou Fátima Fonseca, à margem de uma intervenção no último dia da Web Summit, em Lisboa.

O sistema de incentivos à inovação da gestão, criado no ano passado, começou a produzir resultados muito rapidamente” , disse a governante que assumiu recentemente a nova pasta da Inovação e Modernização Administrativa.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Vídeo mostra o momento do resgate do recém-nascido encontrado no lixo