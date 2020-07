O dirigente socialista Duarte Cordeiro foi reeleito presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS com 95% dos votos, segundo um comunicado enviado à Lusa esta madrugada.

As votações para a FAUL decorreram na sexta-feira até às 23:00 nos 11 concelhos e elegeram ainda os delegados ao XIX Congresso Distrital.

Segundo o comunicado enviado à Lusa pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Manuel Portugal Laje, o candidato único Duarte Cordeiro foi eleito com 95% dos votos expressos e a candidatura “A Construir um futuro para todos” elegeu os 570 Delegados ao Congresso com 85% dos votos.

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares desde fevereiro de 2019, foi eleito pela primeira vez presidente da FAUL - a segunda maior estrutura federativa após a do Porto - em 2018, sucedendo neste cargo ao atual deputado e presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

Atualmente, é também coordenador da resposta à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, depois de já ter sido líder da Juventude Socialista e vice-presidente da Câmara de Lisboa.

Conotado com a ala esquerda do PS, foi diretor da campanha de António Costa nas últimas eleições legislativas, assim como da candidatura presidencial de Manuel Alegre, em 2011.

No universo eleitoral dos perto de 6.300 militantes com quotas pagas e que assim integram o universo eleitoral, pela primeira vez foi possível exercer o seu direito de voto por via eletrónica”, salienta ainda o comunicado.

De acordo com o texto, 950 militantes aderiram a esta forma de votação, que foi usada de forma obrigatória nas freguesias em que se encontra decretado o estado de calamidade sendo opcional nas restantes.

Foi também eleita neste processo a presidente do Departamento das Mulheres Socialistas Igualdade e Direitos da FAUL, Susana Amador (90% dos votos), bem como a respetiva Comissão Política (86%).

O Congresso realizar-se-á, de acordo com o previsto pela Comissão Nacional do PS em 12 de setembro.

Devido à pandemia de Covid-19, as eleições internas no PS que estiveram previstas para março realizam-se entre sexta-feira e sábado e os congressos federativos em 12 e 13 de setembro.