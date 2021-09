Fernando Medina diz-se confiante com os resultados eleitorais e, à saída das urnas, enalteceu a maior afluência às urnas verificada ao final da manhã.

A cidade de Lisboa e o seu futuro merece o voto de todos e merece a mobilização de todos os lisboetas para esta eleição”, afirmou.

Sobre como vai passar o dia de eleições, Fernando Medina esclareceu que a primeira parte do dia será passada com a família e que, depois, se deslocará para a sede de campanha. Ao final do dia o presidente da câmara de Lisboa vai deslocar-se ao local escolhido pela sua campanha para assistir ao desenrolar da noite eleitoral.

O autarca de Lisboa expressou ainda o desejo de reduzir a abstenção, sublinhando que “quem não vota está a colocar o seu futuro na mão de outros”.