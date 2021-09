O candidato do PS/Livre à presidência da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defendeu hoje a necessidade de “enfrentar com coragem” o tema da mobilidade, acusando a direita de ter como resposta manter ou agravar a situação atual.

Temos mesmo que enfrentar com coragem o tema da mobilidade e do padrão de mobilidade. O padrão de mobilidade não se enfrenta por decreto, enfrenta-se com soluções concretas”, salientou o candidato e atual presidente do município, numa ação de campanha no Cais do Sodré.