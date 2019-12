A polémica entre André Ventura e Ferro Rodrigues continua a subir de tom. Depois do cartaz colocado pelo Chega à porta da Assembleia da República, começam a surgir vídeos em que o membro do PS utiliza as expressões "vergonha" e "vergonhoso".

As imagens recordam momentos em que o atual presidente da Assembleia da República era deputado do PS, durante o Governo de Pedro Passos Coelho. Nos vídeos, Ferro Rodrigues surge a utilizar as palavras "vergonha" e "vergonhoso" enquanto se dirige ao então primeiro-ministro.

A situação já originou uma petição online, na qual é pedida a destituição de Ferro Rodrigues do cargo de presidente da Assembleia da República.

Nós, cidadãos portugueses que elegeram através do seu livre direito de voto, o deputado do partido CHEGA, não admitimos nem toleramos que haja qualquer tipo de censura por parte de quem devia exigir a liberdade de expressão no desempenho das suas funções", pode ler-se na petição.

Até ao momento a página já tem mais de 31 mil assinaturas.