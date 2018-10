A ministra da Justiça defendeu esta terça-feira que a requalificação dos estabelecimentos prisionais é um objetivo essencial para o Governo, argumentando que os reclusos estão privados de liberdade, mas não de dignidade.

Francisca van Dunem, que inaugurou o recentemente requalificado Pavilhão Infante Santo, no Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens, salientou a importância de dotar as cadeias portuguesas de melhores condições.

"Temos a perceção que o bem-estar e a segurança destas pessoas são essenciais e são função do Estado. Estas pessoas estão privadas de liberdade, não estão privadas de dignidade. Não podemos fazer tudo num momento só, mas a nossa lógica é resolver paulatinamente, e com pequenos passos, as dificuldades que temos aos vários níveis", adiantou a ministra da Justiça.