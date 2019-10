O líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, admitiu esta quinta-feira entrar na corrida à liderança do CDS-PP, mas avisou que o mais importante, nesta fase, é discutir o que o partido quer para o futuro.

Eu estou, como sempre estive, ao lado do meu partido, não o abandono, não fujo. Estou disponível para aquilo que os militantes do meu partido entenderem que eu posso ser mais útil”, afirmou aos jornalistas, à entrada da reunião de hoje à noite do conselho nacional dos centristas, na sede nacional do partido, em Lisboa.

Primeiro, o dirigente da JP criticou, sem identificar, quem, “a partir de fora”, manda “mensagens para dentro”, tentando “condicionar” a discussão interna no partido.

E terminou citando Winston Churchill: “O fracasso não é eterno, o sucesso não é definitivo, o que conta é coragem para continuar.”

A reunião do conselho nacional vai hoje marcar o congresso do CDS para eleger, na liderança do partido, o sucessor de Assunção Cristas, que se demitiu na noite das legislativas, em 06 de outubro, devido aos maus resultados do partido nas eleições – 4,2% e cinco deputados.

O congresso deverá realizar-se em janeiro.