O presidente do CDS-PP disse esta sexta-feira estar “muito satisfeito” com a reeleição de Telmo Correia como líder do Grupo Parlamentar e defendeu que “só há um CDS” e todos têm “a ganhar em que o partido fale em uníssono”.

Eu fiquei muito satisfeito com a reeleição do Telmo Correia como líder parlamentar, porque trata-se de um dos melhores tribunos da nossa Assembleia da República, um político experimentado e altamente experiente, que fez um mandato bastante positivo na afirmação das iniciativas do CDS no parlamento”, afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder do CDS-PP destacou igualmente que ao longo do último ano manteve com o deputado “uma relação de lealdade e de cooperação institucional, o que permitiu que o Grupo Parlamentar fosse um instrumento de afirmação política do partido em estreita coordenação com a direção do partido”.

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas em Lisboa, depois de uma reunião com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

Questionado se a direção participa no planeamento do trabalho parlamentar, o presidente centrista defendeu que “a direção do partido e o Grupo Parlamento são órgãos dentro do CDS” mas que “a quem cabe a condução política é à direção do partido”.

Rodrigues dos Santos assinalou que a direção do CDS dialoga “estreitamente com o Grupo Parlamentar” e procura “que todas as petições e iniciativas do partido tomadas dentro ou fora da Assembleia sejam articuladas com os deputados”.

Somos uma equipa, só há um CDS e temos todos a ganhar em que o partido fale em uníssono e que todas as matérias sobre as quais o CDS se pronuncia e tem propositura possam realizar a ideia de partido e de país que todos temos para esta circunstância que estamos a viver”, salientou ainda.

O deputado Telmo Correia foi reeleito na quinta-feira, por unanimidade, líder do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cargo que ocupava há cerca de um ano.

Na quarta-feira, o deputado anunciou a sua recandidatura à liderança do Grupo Parlamentar do CDS-PP (composto por cinco deputados), justificando estar a "corresponder ao apelo" aos restantes parlamentares centristas.

Há duas semanas, Telmo Correia anunciou a convocação de eleições para a escolha de um novo presidente do grupo parlamentar e disse que essa marcação "estava prevista" no seu entendimento pelo facto de o mandato "ser anual", uma vez que o regulamento parlamentar do CDS prevê um mandato por sessão legislativa.

O deputado tinha sido eleito líder da bancada centrista em 18 de fevereiro do ano passado, por unanimidade, sucedendo a Cecília Meireles que, depois do congresso que elegeu Francisco Rodrigues dos Santos como presidente do CDS-PP, manifestou vontade de deixar o cargo que ocupava desde as legislativas de 2019.

A relação entre os cinco deputados e a atual direção do partido tem sido atribulada, e no Conselho Nacional de 06 de fevereiro, para discussão de uma moção de confiança à liderança do partido (que foi aprovada), os deputados defenderam a realização de um congresso antecipado.

No final de fevereiro, o presidente do CDS-PP disse estar disponível para trabalhar com o próximo líder parlamentar do partido, "qualquer" que fosse a escolha dos deputados, e considerou que as relações entre a direção e a bancada "estão ótimas".

No dia anterior, Francisco Rodrigues dos Santos tinha estado reunido com os deputados no parlamento, o primeiro encontro desde esse Conselho Nacional, e à saída disse apenas que "correu bem". Os deputados não prestaram declarações.

De acordo com fontes centristas contactadas pela Lusa na altura, a "reunião foi tensa" e "não foi produtiva, não adiantou nada".