O Partido Socialista não quer nem ouvir falar de maioria absoluta e por isso "proibiu" os candidatos de dizer duas palavras durante esta campanha eleitoral... adivinha quais são? O que querem é "recolher uma maioria sólida, reforçada, confortável, grande e com força, que lhe permita prosseguir uma política que não seja adultera por exigências excessivas e assim poder mandar o Bloco para a p...!"

Gente Que Não Sabe Estar reparou ainda que os candidatos, quando em debates ou intervenções, explicam as coisas como se as pessoas fossem muito burras... Aliás, as "pessoas lá em casa" são uma das maiores preocupações dos candidatos, que as tratam como se não fossem Homo Sapiens Sapiens.

Agora que o PAN transformou o comer num ato político, Ricardo Araújo Pereira revelou qual o seu prato favorito: "um bitoque, com uma maioria absoluta, não, uma maioria confortável de batatas e total abstenção de vegetais, com exceção dos pickles". Mas a luta política gastronómica não se restringe apenas ao PAN... António Costa apresenta-se como o "Che Guevara dos bifes", a fazer lembrar Martin Burger King, que emocionou o mundo com o seu célebre discurso "Eu tenho um sonho, foi a minha avó que o fez para o Natal".

Finalmente, uma ação de campanha do PAN para demonstrar como as pessoas que estão na rua são tão espertas como as que estão "lá em casa"... Ora veja.