Ricardo Araújo Pereira alguém de "um país a sério" e para isso chamou Jürgen para lhe contar o que tem acontecido por cá nos últimos dias. Desde o Exército que não consegue manter seguros os próprios paióis às armas escondidas no quintal da casa da avó de um dos suspeitos, o alemão não podia acreditar!

O humorista lá foi contando as peripécias de Azeredo Lopes e companhia, mas acabou por mostrar-se ofendido quando o alemão falou mal do nosso país...

Ora, com a entrada de Tancos em força na campanha eleitoral, Rui Rio e António Costa andaram numa troca de argumentos sobre quem sabia o quê e quem faltou à palavra. António Costa disse que não aceitava lições de ninguém porque já tinha 58 anos... Rui Rio lembrou que é mais velho.

Entretanto, depois de ter lido a transcrição da escuta do telefonema do major Vasco Brazão e a irmã sobre o "papagaio-mor do reino", que seria Marcelo Rebelo de Sousa, Gente Que Não Sabe Estar conseguiu descobrir quem era... e não vai acreditar de que estavam a falar!

Hora dos Pequeninos

No segmento dedicado aos tempos de antena dos partidos mais pequenos, Gente Que Não Sabe Estar debruça-se sobre a xenofobia vegetal do PTP e os memes da campanha do Nós, Cidadãos, em Leiria. Vale a pena ver.