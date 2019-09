O humorista questionou a bloquista sobre as famosas torturas de Mário Centeno... A grande dúvida de Ricardo Araújo Pereira era saber, se a deputada estava mesmo preocupada com a saúde dos algarismos, por que razão aceitou aprovar quatro orçamentos do Estado do Partido Socialista. A deputada explicou que a tortura não acontecia na Assembleia da República, mas sim numa cave escura do Ministério das Finanças.

Mariana Mortágua ficou com fama de, nesta legislatura, ser implacável nas comissões de inquérito, o que leva Ricardo Araújo Pereira a ficar com alguma "cagufa", especialmente depois de saber que a deputada (também) pratica kickboxing. Ainda assim, conseguiu encontrar a coragem para perguntar se vai mesmo inscrever-se no Partido Socialista.

O humorista questionou ainda a deputada se as amigas lhe pediam uma comissão de inquérito aos candidatos a namorados... algo que não acontece mas que pode passar a acontecer, depois do programa desta noite, o que pode deixar Ricardo Araújo Pereira em apuros...

E quer saber qual foi a cativação preferida de Mário Centeno? Veja o vídeo.