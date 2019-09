De acordo com o Ministério Público, o antigo Ministro da Defesa sabia do encobrimento e chegou a trocar mensagens escritas com um deputado socialista a confessar que sabia do plano.

Gente Que Não Sabe Estar considera que, se calhar, usar um meio de comunicação que pode ou não estar a ser vigiado pelo Ministério Público para confessar que sabia do encobrimento de Tancos não foi a melhor ideia de Azeredo Lopes e fica aliviada por o ex-Ministro da Defesa nunca se ter lembrado de invadir Espanha e ligar para o Exército a avisar que a invasão iria fazer-se via Badajoz.

Mas nem só de Tancos se faz a campanha, que entrou na fase do medo e da dramatização. Gente Que Não Sabe Estar recolheu algumas das histórias de terror que os candidatos andam a contar pelas ruas, desde o fantasma do regresso da PAF ao exorcista que só regressa daqui a quatro anos, da esquerda à direita, a ameaça da perda de direitos, passes sociais e reformas, o regresso ao PREC ou ao Estado Novo.

Gente Que Não Sabe Estar não esquece os pequenos mais pequenos, tantas vezes esquecidos na cobertura noticiosa, e inaugurou a "Hora dos Pequeninos", espaço exclusivamente dedicado aos tempos de antena que por vezes podemos perder ou não dar tanta atenção.

Na edição desta noite, Tino de Rans promete ir atrás do voto das árvores, porque o oxigénio é importante, e o PURP denuncia os "embriagados do conhecimento", o quer que isso seja...