O vice-presidente do Governo da Madeira, Pedro Calado, confirmou esta quinta-feira que vai abandonar o cargo na segunda-feira, dia em que a vice-presidência passa para a Secretaria Regional das Finanças, tutelada por Rogério Gouveia.

Não há decisões reversíveis, não há decisões em ‘part-time’, não há decisões que mais tarde vão ser pensadas. Não. O projeto do Governo Regional termina na segunda-feira, com a tomada de posse do doutor Rogério Gouveia. Ponto. O tema Governo Regional encerra nesse dia”, disse o governante.

Pedro Calado, que é o cabeça de lista da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ (PSD/CDS-PP) nas eleições autárquicas de 26 de setembro, falava aos jornalistas à margem da cerimónia de entrega do Prémio “Jovem Empreendedor 2021”, no Funchal.

O que está programado é a tomada de posse do doutor Rogério Gouveia ser no dia 16 [de agosto] e, a partir desse momento, eu assumo por completo, de forma definitiva, a rotura com o projeto do Governo Regional, para me dedicar a 200% ao projeto da Câmara Municipal do Funchal”, declarou.

O ainda vice-presidente do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, sublinhou que a decisão de deixar o Governo Regional é “irreversível” e “independente” do resultado das eleições autárquicas.

Não há mais volta a dar. O Governo Regional fecha dia 16 de agosto de 2021”, disse, reforçando que, a partir desse dia, está “totalmente disponível e dedicado de corpo e alma só ao projeto da Câmara Municipal do Funchal, com a mesma dedicação, com a mesma vontade de ganhar, de fazer melhor e de constituir novas equipes, mas só para a Câmara Municipal do Funchal”.

Pedro Calado ocupa o cargo de vice-presidente do executivo regional desde 2017 e, com a sua saída, a vice-presidência passa para a Secretaria Regional das Finanças, tutelada por Rogério Gouveia, atual diretor regional adjunto de Finanças.

A coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ tem por objetivo reconquistar a Câmara Municipal do Funchal, que o PSD perdeu em 2013 para a coligação Mudança (PS/BE/PND/MPT/PTP/PAN).

O atual executivo camarário, composto por 11 elementos, é liderado pela coligação “Confiança” (PS/BE/PDR e Nós, Cidadãos!) que tem seis vereadores, enquanto o PSD tem quatro elementos e o CDS-PP um.

Nas autárquicas de 2017, esta coligação obteve 42,05% da votação do eleitorado funchalense, representando 23.377 votos, o PSD reuniu 32,05% dos votos e o CDS-PP 8,59%.