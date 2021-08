A reunião entre o chefe do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, e o primeiro-ministro, António Costa, decorre na quinta-feira, em Lisboa, naquele que é o primeiro encontro entre os dois Governos, foi anunciado esta terça-feira.

A informação é avançada numa nota enviada à imprensa, onde o Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) adianta que "diversos membros" do executivo açoriano, "incluindo o presidente, José Manuel Bolieiro, e o vice-presidente, Artur Lima, reúnem-se na quinta-feira em Lisboa com vários elementos do Governo da República, desde logo o primeiro-ministro, António Costa".

Segundo a nota divulgada, a comitiva açoriana integrará os secretários das Finanças, Planeamento e Administração Pública (Joaquim Bastos e Silva), da Agricultura e Desenvolvimento Rural (António Ventura), do Mar e Pescas (Manuel São João), da Cultura, Ciência e Transição Digital (Susete Amaro), do Ambiente e Alterações Climáticas (Alonso Miguel) e dos Transportes, Turismo e Energia (Mário Mota Borges).

O Estado deve cumprir as obrigações de Soberania em cooperação com a região. É imbuído por este espírito que o Governo dos Açores encara este primeiro encontro entre governos, reconhecendo, por um lado, o muito que tem sido feito, mas destacando o muito que ainda há para fazer", lê-se na nota divulgada.

O Governo Regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, adianta que "não há assuntos só da região ou assuntos só do Estado quando o que interessa é o desenvolvimento dos Açores", afirmando que defende "uma Autonomia de Responsabilização, numa relação de respeito mútuo e de uma cooperação entre o Governo Regional e a República Portuguesa".

Dialogar e ouvir para governar melhor é uma atitude constante e um modo diferente de governar. No plano da ação governativa, o Governo não abdicará de exercer todas as competências que a Constituição da República Portuguesa e o Estatuto Político-Administrativo lhe atribuem, ou que lhe venham a atribuir, na defesa do interesse dos Açores, nas relações com o Estado", refere a mesma nota.

O Governo Regional dos Açores destaca "a boa cooperação" e "rápido entendimento" com a República, nomeadamente "em projetos estruturantes para as novas economias" e também na área da saúde, como é o caso da vacinação contra a covid-19.

Não obstante todo este histórico recente positivo, importa ainda analisar e resolver, alguns outros pontos que, pela sua complexidade, carecem de uma maior análise, que esperamos possam ser alvo de resolução nesta reunião", sublinha o Governo açoriano.

A reunião entre os Governos dos Açores e da República está agendada para as 09:00 de quinta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, segundo informação disponibilizada pelo executivo regional.