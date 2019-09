O primeiro-ministro definiu-se esta quinta-feira como "um capitão de equipa feliz" no Governo, dizendo que contou com dois pontas-de-lança nas finanças e economia, Mário Centeno e Siza Vieira, e com "um excelente armador de jogo", Vieira da Silva.

António Costa deixou esta nota futebolística no final de um almoço promovido pela Confederação do Comércio e Serviços, depois de o presidente desta entidade, João Vieira Lopes, lhe ter pedido para a próxima legislatura uma política com "menos Centeno e mais Siza Vieira", ou seja, mais menos ministro das Finanças e mais ministro da Economia.

As primeiras palavras do líder do executivo foram precisamente para responder a este desafio que lhe deixara o presidente da Confederação do Comércio e Serviços.

Considero-me um capitão de equipa feliz, porque posso contar não só com dois pontas de lança - um nas finanças e outro na economia - mas também com um excelente armador de jogo no ministério do Trabalho", declarou, numa alusão direita a Vieira da Silva, que, tal como Pedro Siza Vieira, também se encontrava presente no almoço.

De acordo com o primeiro-ministro, Mário Centeno, Pedro Siza Vieira e Vieira da Silva, nesta legislatura, "formaram um triângulo virtuoso".