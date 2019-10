Dois dias depois da posse do novo Governo, o primeiro-ministro foi, esta segunda-feira, à estação do Pragal, em Almada, cumprir uma promessa eleitoral: tomar um café com as funcionárias.

As duas funcionárias de um dos estabelecimentos a quem António Costa prometeu voltar correram para abraçar o primeiro-ministro quando o viram.

António Costa garantiu que o gesto mostra a vontade que o Governo tem de cumprir as promessas que fez.

Aquilo que combinámos com os portugueses é para cumprir", disse o primeiro-ministro, António Costa, em declarações aos jornalistas, no Ponto do Café, onde se encontrou com as duas funcionárias a quem fez a promessa, em 24 de setembro.

O primeiro-ministro não foi o único a concretizar promessas: as duas funcionárias, nas eleições de 06 de outubro, votaram PS em vez de PSD.

Parabéns. Nós prometemos que votávamos em si e votámos as duas em si. Tenho que dizer a verdade, nunca pensei que cá viesse, mas fico tão feliz e contente”, mencionou Filipa Jacinto.

António Costa considerou que começou bem os primeiros dias da nova legislatura, lembrando que se seguem outras promessas, “que levam mais tempo a cumprir, que são mais exigentes”.

A funcionária Maria do Carmo, que trabalha há 20 anos neste café da estação do Pragal, em Almada, aproveitou para passar uma mensagem do patrão: “Diga que o Centeno foi maravilhoso para os vossos ordenados, para a estabilidade”.

Neste sentido, o governante indicou que Almada “até é uma zona com muito movimento, mas nas zonas com menos movimento o IVA estava a asfixiar completamente os proprietários”.

Segundo Maria do Carmo, a redução do IVA na restauração dos 23% para 13% fez com que o seu trabalho estabilizasse, apelando ao primeiro-ministro para que Mário Centeno permaneça como ministro das Finanças.

A primeira pergunta, se querem saber se ele ficava, já está. Agora vamos ver. Vou recomendar para vir cá beber um café”, referiu o governante.

Quando questionado se o debate sobre o programa do Governo será tão fácil como esta promessa, António Costa admitiu que não, mas lembrou que que a Assembleia da Republica “é a casa da democracia” e que, por isso, “é natural que estejam lá a pluralidade das opiniões dos portugueses expressas pelos representantes”.

O primeiro-ministro deslocou-se de comboio até Almada e foi por este meio que regressou a Lisboa, mas, se a viagem para a Margem Sul se revelou tranquila, o mesmo não se pôde dizer do regresso.

Quase às 10:00, António Costa entrou numa carruagem da Fertagus que se encontrava praticamente lotada, tendo que se deslocar em pé e próximo da porta de saída.