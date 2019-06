O primeiro-ministro anunciou a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP, uma solução que António Costa tinha antecipado estar “por horas” num debate quinzenal há 576 horas, ou 24 dias.

A informação foi dada por António Costa em resposta à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, no debate quinzenal de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa, depois de passarem 576 horas, contas feitas pela deputada centrista, sobre o dia em que fez uma pergunta sobre a conclusão do acordo do Governo sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

A boa notícia é que o acordo com a Altice está fechado", disse o chefe do Governo.

Também o acordo com a Motorola está “genericamente concluído”, faltando “duas questões de pormenor” e uma posição da “casa-mãe”, explicou ainda.

O processo de compra do capital do SIRESP pelo Estado está, assim, numa "fase de formalização jurídica", concluiu.

Mais de três semanas, ou 24 dias, depois do debate com Assunção Cristas, em 13 de maio, primeiro dia de campanha oficial para as europeias, em que o atraso na conclusão do acordo entrou no debate eleitoral, António Costa reconheceu que foram necessárias “mais horas do que o previsto” para concluir o acordo.

E, com um ‘feedback’ no sistema de som do parlamento pelo meio, o primeiro-ministro afirmou que se salvaguarda que o “sinal não é interrompido” e “os serviços têm funcionado plenamente, como funcionaram também no verão de 2018”.