Dez novos secretários de Estado vão tomar posse na quarta-feira no âmbito da remodelação iniciada no domingo em cinco ministérios no Governo socialista liderado por António Costa, e cinco serão reconduzidos.

De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, entram para o Governo como novos secretários de Estado Luís Goes Pinheiro (Modernização Administrativa), Ana Pinto (Defesa), João Correia Neves (Economia), João Torres (Defesa do Consumidor), João Paulo Catarino (Valorização do Interior), Ângela Ferreira (Cultura), João Sobrinho Teixeira (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Francisco Ventura Ramos (Adjunto e da Saúde), Raquel Bessa de Melo (Saúde) e João Galamba (Energia).

Serão reconduzidos os secretários de Estado Ana Mendes Godinho (Turismo), José Mendes (passa de Adjunto e do Ambiente para Adjunto e da Mobilidade), Carlos Martins (Ambiente), Célia Ramos (Ordenamento do Território e Conservação da Natureza) e Ana Pinho (Habitação).

Oito até agora secretários de Estado abandonam o Governo nesta remodelação: Marcos Perestrello (Defesa), Miguel Honrado (Cultura), Paulo Ferreira (Adjunto e do Comércio), Ana Teresa Lehmann (Indústria), Jorge Seguro Sanches (Energia), Fernando Araújo (Adjunto e da Saúde), Rosa Matos Zorrinho (Saúde) e Maria Fernanda Rollo (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).

Nesta remodelação iniciada na segunda-feira e agora estendida a mais dois ministérios, num total de sete, a anterior titular da Secretaria de Estado da Presidência e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, passou a desempenhar o cargo de ministra da Cultura.

Novas secretarias de Estado da Valorização do Interior e da Defesa do Consumidor

O primeiro-ministro decidiu criar novas secretarias de Estado da Valorização do Interior e da Defesa do Consumidor, ocupadas respetivamente por João Paulo Catarino e João Torres, ambas na tutela do ministro Adjunto e da Economia.

O novo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, é mestre em engenharia civil, foi líder da Juventude Socialista entre 2012 e 2016 e, atualmente, ocupa o lugar de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

João Paulo Catarino, o novo secretário de Estado da Valorização do Interior, é licenciado em engenharia agronómica e bacharel em engenharia de produção florestal e, entre 2005 e 2016, foi presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova. Desde julho de 2017 exerce as funções de coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.

De acordo com a nota publicada no portal da Presidência da República, sob a tutela do ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, passará também a haver uma Secretaria de Estado da Economia, ocupada por João Correia Neves, desparecendo pastas com designação específica de Comércio e de Indústria.

Por outro lado, no Ministério do Ambiente, o até agora secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, passa a secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.

Nova secretária de Estado da Defesa especialista em política externa e Médio Oriente

A nova secretária de Estado da Defesa, Ana Isabel Pinto, que substitui nestas funções o dirigente socialista Marcos Perestrello, é especialista em Política Externa e de Segurança da União Europeia e em geopolítica do Médio Oriente.

Ana Isabel Pinto, escolhida para secretária de Estado pelo novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, nasceu em Lisboa, em dezembro de 1978, e é doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.

Mestre em História das Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL) e licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade NOVA de Lisboa, a nova secretária de Estado da Defesa é professora auxiliar no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH).

Ana Isabel Pinto é investigadora, membro do Conselho Executivo do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA) e investigadora Associada do Instituto da Defesa Nacional (IDN).

Entre outras atividades profissionais, Ana Pinto desempenhou funções de consultora de investigação para a Organização das Nações Unidas, no Projeto Aliança das Civilizações (2008-2010), foi assessora para as relações internacionais do ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira no primeiro Governo liderado por José Sócrates.

Galamba substitui Jorge Seguro Sanches na Energia

O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS João Galamba vai substituir Jorge Seguro Sanches no cargo de secretário de Estado da Energia, pasta agora sob tutela do novo Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Esta nomeação consta do site da Presidência da República e é acompanhada de uma alteração orgânica no Governo, já que a Secretaria de Estado da Energia antes estava sob tutela do Ministério da Economia.

O primeiro-ministro justificou esta mudança orgânica no seu executivo para dar uma nova centralidade à política de transição energética no âmbito do combate às alterações climáticas.

Além de vice-presidente da bancada socialista, João Galamba, deputado eleito pelo círculo de Coimbra, é membro do Secretariado Nacional do PS e foi porta-voz deste partido até maio último.

João Galamba nasceu em Lisboa, em agosto de 1976, é licenciado em economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e "concluiu a parte letiva do Doutoramento em Ciência Política na London School of Economics.

Deputado do PS desde 2009, João Galamba foi também coordenador da bancada socialista na Comissão de Orçamento e Finanças e substitui na Secretaria de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches, que, por sua vez, foi membro do Secretariado Nacional do PS sob a liderança de António José Seguro (2011/2014).

Marcelo recebeu em Viseu propostas de nomeação dos novos secretários de Estado

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta noite, em Viseu, as propostas do primeiro-ministro, António Costa, de nomeação de secretários de Estado do Governo, refere uma nota hoje publicada no portal da Presidência.

Na mesma nota, adianta-se também que o Presidente da República "procederá às respetivas nomeações logo que regresse a Lisboa e as posses terão lugar na quarta-feira", pelas 11:00, no Palácio de Belém.

