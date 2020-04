O gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior enviou esta sexta-feira uma recomendação às instituições científicas e de ensino superior, para que elaborem planos para o levantamento progressivo das medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

Nesta recomendação especifica-se que as medidas devem ser preparadas nas próximas duas semanas e que as instituições devem estar preparadas "para a sua concretização faseada a partir de 4 de maio de 2020".

Recomenda-se agora que, durante as próximas duas semanas e até 30 de abril de 2020, as instituições científicas e de ensino superior elaborem planos para levantamento progressivo das medidas de contenção atualmente existentes, incluindo a reativação faseada de atividades letivas e não letivas com presença de estudantes", lê-se na recomendação.