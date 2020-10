Manuel Heitor, ministro da Ciência e do Ensino Superior, está infetado com covid-19, informou o primeiro-ministro em nota enviada à comunicação social.

Segundo a nota, Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros na passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um conctacto próximo com o MCTES".