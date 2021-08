Mariana Vieira da Silva é, a partir desta segunda-feira, a primeira-ministra em exercício.

A ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros está a substituir António Costa durante as suas férias, que se prolongam até ao final do mês de agosto.

Mariana Vieira da Silva é a quarta na hierarquia do Governo, mas será ela a liderar o Executivo formalmente neste período, tendo em conta que, nesta quinzena, também estão de férias os ministros de Estado Pedro Siza Vieira e Augusto Santos Silva.

Enquanto estiver a substituir o primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva vai presidir ao Conselho de Ministros e será responsável por todos os atos de gestão do Governo.

É a segunda vez em Portugal que uma mulher ocupa o cargo de primeira-ministra em exercício.

A primeira foi Manuela Ferreira Leite, que substituiu o primeiro-ministro, à época, José Manuel Durão Barroso.