O primeiro-ministro António Costa diz esperar que tenham ficado "esclarecidos" todos os "mal entendidos" entre médicos e Governo, depois da polémica que envolveu o surto de covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, no Alentejo. No final de uma reunião com a Ordem dos Médicos (OM), solicitada pelo bastonário da classe, depois da polémica em torno do vídeo em que Costa chamava "covardes" aos médicos que alegadamente se tinham recusado a acudir aos doentes com covid internados no lar, António Costa não poupou elogios aos profissionais de saúde.

Não podemos nunca confundir as árvores com as florestas, seja na atuação dos lares, seja na atuação dos médicos. (...) Fico particularmente satisfeito com o facto de o senhor bastonário sair daqui sem a menor dúvida sobre o apreço acerca do trabalho que os médicos e restantes profissionais de saúde estão a desenvolver."

O diferendo entre médicos e Governo, agudizado depois da polémica que envolveu o lar de Reguengos de Monsaraz, parece ter ficado sanado, depois de uma reunião que durou cerca de três horas. À saída, em declarações aos jornalistas, sem direito a perguntas, o bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães o primeiro-ministro António Costa afinaram pelo mesmo diapasão. Miguel Guimarães começou mesmo por sublinhar que o governante lhe transmitiu "a confiança nos médicos portugueses".

Sobre o lar de Reguengos de Monsaraz, Miguel Guimarães recusou tecer mais comentários, afirmando que o caso está agora entregue às autoridades. Mas não deixou de endereçar "uma palavra de agradecimento aos médicos que estiveram a trabalhar no lar", que, apesar de "muitas vezes sem condições de proteção, não deixaram de estar presentes".

Também sobre uma eventual segunda vaga, no outono e no inverno, acompanhada da gripe comum, também Governo e Ordem dos Médicos parecem alinhados. O primeiro-ministro repetiu uma frase que já lhe é característica no que toca ao assunto pandemia: "Temos de esperar o melhor e estar preparados para o pior."

Esperamos que não haja uma segunda vaga, mas temos de nos preparar para o caso de ela surgir. (...) Temos de contar com a vacina, mas preparmo-nos para o caso de ela não vi", disse António Costa.