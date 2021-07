O primeiro-ministro, António Costa, indigitou o embaixador de Portugal na Rússia Paulo Vizeu Pinheiro como novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que sucede a Helena Fazenda, anunciou este sábado o Governo.

Nos termos do disposto na Lei de Segurança Interna, sob proposta conjunta do senhor ministro da Administração Interna e da senhora ministra da Justiça, o primeiro-ministro indigitou o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro para o cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna", lê-se numa nota do gabinete do primeiro-ministro.