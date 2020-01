O Governo português recorda esta segunda-feira em comunicado as vítimas do Holocausto no dia que se assinala a libertação pelas tropas aliadas do campo de concentração da nazi de Auschwitz-Birkenau, localizado na Polónia, durante a II Guerra Mundial.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), “assinala-se hoje o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Há 75 anos, foi libertado pelas tropas aliadas o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, símbolo máximo da barbárie humana”.

Neste dia evocamos todas as vítimas do Holocausto e da ideologia nazi. Relembramos não apenas as vidas dos milhões de judeus, mas as de todos aqueles que, pelas suas origens, crenças, orientação sexual, condições físicas e opções políticas foram perseguidos, e os milhões de prisioneiros de guerra mortos pela fome, pela doença, pelo trabalho forçado”, lê-se na nota do MNE.

De acordo com o comunicado, o Governo português também homenageia a memória de todos aqueles que tiveram “a coragem de escolher fazer o que estava certo, independentemente das consequências”.

Entre nós, figuram Aristides de Sousa Mendes e os também diplomatas Carlos Garrido Sampaio e Alberto Teixeira Branquinho e o Padre Joaquim Carreira”, destaca o documento.

Segundo a nota do MNE, manter viva a memória do Holocausto, defendendo os valores da nossa sociedade democrática, liberal e inclusiva, é fundamental para que não se esqueçam os perigos que advêm da intolerância, do ódio, da xenofobia, do racismo, do antissemitismo e da discriminação.

Em 2019, Portugal tornou-se membro da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, reforçando o seu compromisso de promoção da educação das novas gerações sobre este tenebroso período. Educar é a melhor forma de prevenção e, também, de homenagem”, refere o comunicado.

Segundo o documento, “recordar este período negro da História da Humanidade e assegurar que se não repete é, mais do que nunca, um imperativo”.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa esta segunda-feira na cerimónia do 75.º aniversário da libertação de Auschwitz, que decorre no antigo campo de concentração.

Dignitários de cerca de 50 países estão presentes, como os Presidentes da Áustria, Alemanha, Irlanda e Israel ou os primeiros-ministros da Bulgária, Croácia, França, Grécia, Hungria e República Checa.

As comemorações deste 75.º aniversário incluem vários eventos organizados pelo museu, entre os quais os ensaios fotográficos “Auschwitz - O Campo da Morte” e “Auschwitz - Retratos de Sobreviventes”.

Mais de um milhão de pessoas foram mortas no que foi considerado o pior campo de extermínio criado pelo regime nazi, libertado a 27 de janeiro de 1945 pelo Exército Vermelho soviético.