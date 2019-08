O Presidente da República e o primeiro-ministro vão reunir-se, esta sexta-feira, pelas 18:30 horas, no Palácio de Belém, para um novo ponto de situação do país, no quinto dia consecutivo de greve dos motoristas de matérias perigosas.

O encontro foi marcado na segunda-feira, depois de uma primeira reunião entre Marcelo Rebelo e António Costa, na segunda-feira, no primeiro dia de paralisação.

Nessa altura, o primeiro-ministro comunicou ao país que os serviços mínimos estavam a ser incumpridos e que a requisição civil estaria em cima da mesa. Essa ordem foi decretada pelo Executivo, na segunda-feira, após Conselho de Ministros.