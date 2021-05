O presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, estimou hoje que “no mínimo seis mil” dos 13 mil trabalhadores agrícolas do concelho, permanentes e temporários, “não têm condições de habitabilidade”.

Este ano, estamos a falar de seis mil, mas, mesmo que sejamos capazes de resolver dois mil, no próximo ano, estamos a falar de seis mil ou sete mil, outra vez”, alertou o autarca, no final de uma reunião da ‘task force’ do concelho que acompanha a situação da pandemia de covid-19.