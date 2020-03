O Governo substituiu o presidente da entidade responsável pela Linha SNS24, confirmou fonte do Ministério da Saúde à TVI.

De acordo com fonte do Governo, o conselho de administração da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) terminou o mandato a 31 de dezembro de 2019.

Luís Goes Pinheiro, ex-secretário de Estado, rende Henrique Martins no cargo que ocupava desde 2013.

A tutela sublinha, ainda, que, tal como acontece com outras entidades, o processo de nomeação do novo conselho de administração decorria desde o final do ano, apesar de ter ocorrido, precisamente, durante o surto da epidemia em Portugal e numa altura em que estão a ser apontadas várias queixas à linha.

Além do novo presidente, os SPMS têm dois novos vogais, Sandra Cavaca e Domingos Pereira.

O Presidente da República já reagiu à substituição, considerando, apenas, que "é importante haver coesão na equipa". Também Marta Temido já falou publicamente sobre o assunto, dizendo que era uma substituição em curso.