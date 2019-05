A ministra da Saúda, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira, no Parlamento, que as crianças com doença oncológica em tratamento na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, deixam amanhã os contentores para passarem ao internamento no edifício principal da unidade.

Marta Temido fez o anúncio durante um debate no Parlamento, depois de questionada pelo PSD e pelo CDS sobre a situação da ala pediátrica do hospital de São João.

Amanhã [sexta-feira], segundo o presidente do conselho de administração, os meninos que recebem tratamentos na oncologia pediátrica passarão para o edifício principal do hospital”, afirmou Marta Temido, salientando que cumpriu “tudo aquilo” que anunciou.

A ministra tinha assumido já no parlamento que até junho as crianças com doenças oncológicas da ala pediátrica do São João deixariam as instalações em contentores onde se encontram.