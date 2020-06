O ministro da Administração Interna considerou que o país está mais bem preparado para enfrentar a época de fogos florestais, apoiando-se na redução de fogos de grandes dimensões conseguida desde 2017.

Na apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, publicado hoje em Diário da República, Eduardo Cabrita afirmou que há mais meios, mais profissionalizados e que os vários componentes do sistema estão mais bem ligados.

O seu colega do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, admitiu que a pandemia perturbou os planos iniciais e que os programas de ação que vão completar o plano só deverão estar aprovados no próximo outono para estarem em vigor a partir do início do próximo ano.