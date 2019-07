O presidente do PSD, Rui Rio, criticou, esta quarta-feira, o Governo, liderado pelo socialista António Costa, por "alijar responsabilidades no combate aos incêndios, tentando culpar os presidentes de câmara, particularmente o de Mação".

Alijar responsabilidades no combate aos incêndios, tentando culpar os presidentes de câmara, particularmente o de Mação, merece a nossa reprovação unânime. E não inspira confiança no que concerne ao mais importante: a melhoria da resposta aos incêndios", escreveu Rui Rio na rede social Twitter.

Na terça-feira, em entrevista à RTP, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi confrontado com críticas sobre a falta de meios no combate aos incêndios que consumiram Mação, Vila de Rei e Sertã, tendo acusado o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, de agir como "um comentador televisivo" e de não cooperar com os esforços da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, o autarca Vasco Estrela refutou as acusações do ministro, considerando que Eduardo Cabrita "preferiu fazer um ataque pessoal e indigno" do que discutir a maneira como evitar que Mação e concelhos vizinhos sejam consumidos pelas chamas ano após ano.

Esta quarta-feira, o presidente do PSD tinha já sido questionado pelos jornalistas sobre esta polémica, mas escusou-se a responder.