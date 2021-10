O PAN anunciou esta segunda-feira que se vai abster na votação da generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade. A porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, fala numa "ponderada análise ao longo das últimas semanas", destacando o esforço de diálogo e negociação.

O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na generalidade", adiantou Inês Sousa Real.

A líder anunciou, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, o sentido de voto do Pessoas-Animais-Natureza na votação na generalidade, marcada para quarta-feira, na Assembleia da República.

De acordo com a porta-voz, "continua tudo em aberto na votação final global".

Depois das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, o Governo conta assim com mais três de votos de abstenção, passando a um total de cinco deputados que se vão abster.