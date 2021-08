A deputada e atual líder do PAN esteve esta segunda-feira na TVI24, onde foi entrevistada por Miguel Sousa Tavares. Inês de Sousa Real abordou a questão do Orçamento do Estado para 2022, falando num contexto muito diferente dos primeiros orçamentos deste Governo, alguns deles aprovados pelo partido.

Sobre o diploma, a parlamentar pede uma retoma assente em maior responsabilidade ambiental, com o PAN a defender um orçamento assente em vários eixos, desde logo no combate à crise socioeconómica, que vai motivar a apresentação de uma proposta para a redução da carga fiscal para as famílias.

Não queremos um orçamento apenas ambientalista, queremos um orçamento assente em vários eixos. Há um eixo fundamental, que é o do combate à crise", disse.

Numa ótica mais virada para o ambiente, Inês de Sousa Real entende que o Plano de Recuperação e Resiliência deve realocar o dinheiro recebido para outros projetos: "O dinheiro está a ir sobretudo para entidades poluentes, em vez de se investir na adaptação do território".

Neste ponto, a deputada diz que os fenómenos de alterações climáticas, nomeadamente o da seca, afetam especialmente Portugal.

Sobre a vertente "animalista" que o PAN quer implementar no orçamento