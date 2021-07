A líder do PAN, Inês Sousa Real, reagiu, esta quarta-feira, à notícia da detenção de Luís Filipe Vieira, na sequência de um caso que investiga suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais, considerando que esta significa um "sinal claro de que não há cidadãos intocáveis para a Justiça”.

A deputada destacou ainda a importância de uma investigação criminal “isenta e equidistante”. Apesar de o processo “ter tardado”, Inês Sousa Real, considera que a detenção configura um “momento importante” para “acautelar as perdas relacionadas com o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos.

Recorde-se que, na sequência do mesmo processo, também o milionário José António dos Santos, conhecido como “rei dos frangos”, acabou por ser detido. Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, e o empresário Bruno Macedo, responsável pelo regresso de Jorge Jesus à Luz e pelas contratações de Éverton ou Lucas Veríssimo, acabaram também por ficar detidos.

No âmbito do mesmo processo, foram também feitas buscas a Nuno Gaioso Ribeiro, responsável pela reestruturação da dívida da empresa Promovalor, de Luís Filipe Vieira, e ex-vice-presidente e administrador da SAD do clube encarnado.

O alegado esquema serviria para benefício dos dois e em prejuízo do Benfica: na compra de ações da SAD encarnada, por parte do clube, que dariam uma mais valia de 11 milhões de euros ao empresário e amigo de Vieira, maior acionista privado, com 16,33 por cento do capital.