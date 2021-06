A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, Inês Sousa Real, assumiu como objetivo concorrer às legislativas de 2023 "para ser Governo", advertindo que o PAN veio "para ficar", no discurso de encerramento do VIII Congresso.

Saímos deste congresso com a convicção de que temos e somos futuro nas eleições autárquicas, nas eleições à Região Autónoma da Madeira e, daqui a dois anos, nas eleições legislativas, às quais nos apresentamos para ser Governo", declarou Inês Sousa Real.

Defendendo que "é preciso repensar e realocar os recursos financeiros e investi-los nas áreas verdadeiramente estratégicas", a porta-voz sublinhou que o PAN veio "para ficar" e "está cá para fazer esta diferença".

Inês Sousa Real posicionou o PAN como o "único partido animalista e ambientalista em Portugal".

No seu discurso após a eleição como líder, Inês Sousa Real afirmou que "o PAN cresceu e é hoje o único partido capaz de responder ao desafio climático": "Somos um partido forte, unido e diferente dos partidos convencionais que se limitam a olhar para o ambiente e para as restantes formas de vida como meros apêndices nas suas políticas", salientou.