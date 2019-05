O grupo de eurodeputados portugueses é o sexto que mais participa nas votações e o oitavo mais influente no Parlamento Europeu. A conclusão é de um estudo feito pela empresa VoteWatch para um consórcio de jornalistas portugueses em Bruxelas.

Esta avaliação dos eurodeputados mediu o número de relatórios, as posições de liderança e a rede de contactos de cada um. O objetivo do estudo não foi escolher o melhor e o pior eurodeputado, mas mostrar quem tem mais poder no parlamento europeu.

O ranking considera que José Manuel Fernandes, do PSD, é o eurodeputado português mais influente. José Manuel Fernandes é o coordenador do PPE, o maior partido europeu, numa das principais comissões: a comissão dos orçamentos.

No ranking seguem-se três socialistas: em segundo lugar Carlos Zorrinho, que é o chefe da delegação do PS e também o português mais assíduo nas votações parlamentares, em terceiro lugar Ricardo Serrão Santos e em quarto Francisco Assis.

Paulo Rangel, do PSD, é o quinto português mais influente. Apesar de ser um dos deputados portugueses que assinou menos relatórios, é o mais importante nas posições de liderança como vice-presidente da bancada e vice-presidente do PPE.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, é a sétima portuguesa mais influente e a primeira dos partidos mais pequenos. A única deputada bloquista conseguiu destacar-se e assumir cargos de liderança no grupo da Esquerda Unitária.

João Ferreira, do PCP, é o nono mais influente. O comunista é um dos deputados que teve maior atividade legislativa, mas acumula menos lideranças e o PCP é mais desalinhado no grupo da Esquerda Unitária.

Marinho e Pinto está no 12.º lugar. É o único português do grupo liberal, chegou ao Parlamento Europeu pelo Movimento Partido da Terra mas a meio do mandato rompeu com o MPT.

Nuno Melo, do CDS, surge na 17.ª posição. Tem mais atividade legislativa por exemplo que Rangel, mas desce no ranking por não ocupar cargos de liderança em comissões e no PPE.

José Inácio Faria ocupa o último lugar entre os 21 eurodeputados portugueses, resultado do desentendimento com Marinho e Pinto e de ter mudado de grupo político.

Pedimos aos eurodeputados portugueses para escolher quem se destacou nos outros partidos. O socialista Ricardo Serrão Santos, que se destacou nas pescas e na agricultura, foi o mais votados pelos pares, mas curiosamente não foi escolhido pelo PS para continuar em Bruxelas.

Veja o ranking completo dos eurodeputados portugueses:

1.º José Manuel Fernandes (PSD)

2. º Carlos Zorrinho (PS)

3.º Ricardo Serrão Santos (PS)

4.º Francisco Assis (PS)

5. º Paulo Rangel (PSD)

6.º Carlos Coelho (PSD)

7.º Marisa Matias (BE)

8.º Ana Gomes (PS)

9.º João Ferreira (PCP)

10.º Pedro Silva Pereira (PS)

11.º Maria João Rodrigues (PS)

12.º Marinho e Pinto (PDR)

13.º Miguel Viegas (PCP)

14.º Fernando Ruas (PSD)

15.º Manuel dos Santos (PS)

16.º Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD)

17.º Nuno Melo (CDS)

18.º Sofia Ribeiro (PSD)

19.º João Pimenta Lopes (PCP)

20.º Liliana Rodrigues (PS)

21.º José Inácio Faria (Partido da Terra)