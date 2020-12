A chanceler alemã, Angela Merkel, desejou, nesta sexta-feira, os "melhores sucessos" ao primeiro-ministro, António Costa, seu sucessor na presidência do Conselho da União Europeia (UE) a partir de 1 de janeiro.

Deixámos muitas questões em aberto para a presidência portuguesa, desejo as melhores felicidades ao meu sucessor, António Costa”, disse a chancelar alemã.

Angela Merkel, que falava na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho Europeu, destacou como prioridade para a presidência portuguesa da UE o trabalho para “uma União Europeia da saúde” e a coordenação do processo de vacinação da covid-19.

A presidência portuguesa do Conselho da UE arranca em 1 de janeiro de 2021, por um período de seis meses.

