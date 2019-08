O Bloco de Esquerda (BE) quer o cancelamento da visita de Jair Bolsonaro a Portugal, no início do próximo ano, por não ser "bem-vindo" ao país. Acontece que, e segundo o que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Portugal, neste momento não está a ser programada qualquer visita.

Daí a poder dizer-se que está a ser programada uma viagem do presidente Bolsonaro a Portugal e que o Governo português, passando ao lado a questão de saber se o podia fazer, deve cancelar uma visita que não está a ser programada, que não está em preparação, vai uma grande distância", disse Augusto Santos Silva em conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros.

Acrescentou ainda que, mesmo que a visita estivesse em agenda, não sabe se seria possível proceder ao seu cancelamento, uma vez que isso poderia ser contra os protocolos.

Augusto Santos Silva alegou que, no caso de haver uma visita, o presidente do Brasil será recebido como os outros chefes de Estado com que Portugal mantém boas relações.

Todos os chefes de Estado e de governo dos países com que Portugal tem boas relações diplomáticas, sabem que serão tratados em Portugal de acordo com o que é determinado pelas leis internacionais e pelos códigos diplomáticos", referiu o MNE.

Relembrou que o que está a ser preparado é uma cimeira entre Portugal e Brasil "que está pendente há anos".

O ano passado era o Brasil que estava em eleições, este ano é Portugal que está em eleições. E, portanto, é muito provável que em 2020 possa ocorrer finalmente a cimeira entre Portugal e o Brasil que está pendente já, como disse, há anos”.

O BE considera "inaceitável a realização desta visita" e afirma que "o desprezo (de Bolsonaro) pelos Direitos Humanos, pela liberdade e democracia deve impor o cancelamento da sua visita a Portugal".

#Bolsonaro fez declarações trocistas sobre um desaparecido na ditadura militar brasileira nos anos 70. O seu desprezo pelos Direitos Humanos, pela #liberdade e #democracia deve impor o cancelamento da sua visita a Portugal.#BolsonaroNonGrato #MalVindo

Imagem de @homo_viator pic.twitter.com/F6rnW6dvtp — Esquerda.Net (@EsquerdaNet) August 1, 2019

A situação parece ter sido despoletada por uma provocação de Jair Bolsonaro ao atual presidente da ordem dos advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, de quem o presidente brasileiro disse saber o paradeiro do corpo do pai, desaparecido durante a ditadura brasileira. Joana Mortágua, deputada do BE, reagiu no Twitter.