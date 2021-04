O secretário-geral do PCP considerou este domingo que a diversificação da compra de vacinas contra a covid-19 defendida pelo partido “tornou-se uma exigência inadiável”, lamentando que o ritmo de vacinação esteja mais limitado pela situação da AstraZeneca.

Jerónimo de Sousa discursou esta tarde, em frente à Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, no âmbito da inauguração das exposições “100 anos de luta no distrito de Lisboa” e “Artes Plásticas – 100 anos 100 artistas”, mostras que estão a partir de hoje patentes naquele espaço.

De acordo com o líder comunista, os “interesses do grande capital” estão “presentes também nas opções europeias e nacionais de combate à epidemia”, no caso concreto da compra de vacinas, “transformadas num negócio”, estando agora Portugal “mais limitado no ritmo de vacinação previsto com as condicionantes impostas à vacina AstraZeneca”.

Se a situação há muito reclamava a solução defendida pelo PCP da diversificação da compra das vacinas, como uma opção estratégica para controlar a epidemia em Portugal, ela tornou-se uma exigência inadiável”, defendeu.

Esta diversificação defendida pelos comunistas é, na perspetiva de Jerónimo de Sousa, fundamental, apesar desta semana o projeto de resolução do PCP que propunha isto mesmo ter sido chumbado por “PS, PSD e outros partidos da política de direita”.

Na quinta-feira, as autoridades de saúde portuguesas recomendaram a administração da vacina da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19 em pessoas acima dos 60 anos de idade, seguindo a decisão de mais de uma dezena de países, que introduziram também restrições etárias.

O processo de inoculação dos professores vai sofrer um atraso de uma semana, devido às restrições introduzidas na utilização da vacina da AstraZeneca/Oxford, afirmou na mesma conferência de imprensa o coordenador da ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Na quarta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) indicou uma “possível ligação” entre a vacina da farmacêutica AstraZeneca e “casos muito raros” de formação de coágulos sanguíneos, mas insistiu nos benefícios do fármaco face aos riscos de efeitos secundários, dada a gravidade da pandemia.

No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que essa ligação é “plausível, mas não confirmada”, considerando que são necessários estudos especializados.

