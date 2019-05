O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, manifestou-se hoje “bastante orgulhoso” com a campanha das europeias, liderada por João Ferreira, classificando-a com 20 valores, pela “objetividade, rigor, seriedade e verdade”.

“Creio que foi uma campanha excecional em termos de esclarecimento, posicionamento, de quem sabe lidar com aquilo que está em causa. O João deu o seu melhor para que a CDU se reforçasse. Uma campanha de 20 valores do nosso cabeça de lista”, afirmou aos jornalistas o líder comunista.

A comitiva da CDU, liderada por Jerónimo de Sousa e pelo cabeça de lista às europeias, João Ferreira, iniciou o último dia de campanha com uma arruada pelas ruas do Barreiro, no distrito de Setúbal, um território onde os comunistas têm uma sempre uma grande base de apoio.

Ao som de tambores e de gaitas de foles, mais de uma centena de pessoas, com bandeiras da CDU, desfilaram desde a Câmara Municipal do Barreiro até ao parque Catarina Eufémia, onde terminou a arruada e se fizeram os discursos.

Em jeito de balanço, João Ferreira sublinhou o facto de o partido ter feito “um esforço constante” para trazer para a campanha “objetividade, rigor, seriedade e verdade”, apresentando propostas que “vão mais além do que meros slogans”.

“Apresentamos propostas nas várias áreas. Propostas como os fundos estruturais e como mobilizá-los para Portugal de forma mais efetiva. Reformas sobre as pescas, agricultura, ambiente e alterações climáticas”, enumerou.

Nesse sentido, o cabeça de lista comunista sublinhou que a CDU “é a única força em quem os portugueses podem confiar”, uma vez que deles não haverá “surpresas negativas”, ao contrário das restantes candidaturas.

Instado a explicar essa afirmação, João Ferreira argumentou com a “falta de clarificação” de algumas dessas propostas que os outros partidos têm para questões como a reforma da segurança social, o aumento do horário da reforma ou a desregulação do mercado de trabalho.

“Não havendo essa clarificação é legitimo supor que, como aconteceu no passado, algumas forças políticas, alguns deputados dessas forças políticas vão somar a uma corrente que prejudicou o país”, apontou.

Por seu turno, Jerónimo de Sousa apelou a um reforço de votos da CDU, pedindo aos seus militantes que se mobilizem para convencer os familiares e amigos a votar no partido.

“Vocês têm uma tarefa incompleta. No trabalho, no café, seja onde for, devem dizer que vale a pena votar na CDU. Dizer aos trabalhadores que precisam desta força. É imperativo dar mais força à CDU”, atestou.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no domingo.