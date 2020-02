O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou hoje o primeiro-ministro que “sem aumentos” salariais “para todos” na função pública o Governo comete “uma injustiça” e “os problemas vão aumentar”.

Tenha atenção que se não existir um aumento para todos isso será uma injustiça e os problemas vão aumentar”, afirmou Jerónimo de Sousa durante o debate quinzenal, no frente-a-frente com António Costa, em que reclamou uma valorização salarial na administração pública e no setor privado como uma “emergência nacional”.