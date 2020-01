O secretário-geral do PCP defendeu esta sexta-feira a contratação de cerca de 450 médicos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo em conta que há 600 mil portugueses que “ainda não têm médico de família”.

Segundo o líder comunista, esta unidade de cuidados primários é um exemplo da necessidade de contratar mais profissionais, até porque a sua maior dificuldade é exatamente a “falta de médicos”, num concelho em que existem “milhares de setubalenses sem médico de família”.

No fundo, para demonstrar que há problemas sérios, há carências efetivas no SNS, mas ele é insubstituível na defesa do direito à saúde dos portugueses”, frisou.