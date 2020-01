O Parlamento discute esta quinta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade, estando a votação agendada para sexta-feira.

Jerónimo de Sousa disse no seu discurso que o país tem problemas graves dos quais o Governo tem fugido de dar resposta e que os socialistas estão única e exclusivamente focados no excedente orçamental.

Na proposta de Governo que hoje aqui discutimos, o Governo do PS fez as suas opções. O seu objetivo central, para a construção do Orçamento, é atingir um excedente orçamental, impondo uma travagem no ritmo dos avanços alcançados na última legislatura, continuando a adiar resposta a problemas centrais do país. É uma opção errada que acentua a submissão do país às imposições da União Europeia, do Euro e dos interesses do grande capital."