O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reagiu esta terça-feira aos resultados das eleições Presidenciais, que culminaram com a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa.

Perante este cenário, os comunistas temem um posicionamento mais à direita por parte do Presidente da República.

O Comité Central do partido discutiu o desempenho da candidatura de João Ferreira, que ficou em quarto lugar, conseguindo 4,32% dos votos.

Para aquele órgão, a votação obtida “traduz um progresso” eleitoral, face às eleições de 2016, nas quais o candidato Francisco Lopes teve menos de 4%.

Apesar dos elevados níveis de abstenção (mais de 60%), Jerónimo de Sousa congratulou-se pelo facto de as eleições não terem sido adiadas, algo que implicaria uma revisão da Constituição.

Questionado sobre as palavras de Rui Rio, que destacou os resultados de André Ventura em terrenos históricos do PCP, Jerónimo de Sousa fala num "quadro muito complexo e exigente", até porque a campanha ficou "dependente da comunicação social". O líder comunista lembra que grande parte da força do partido está nas ruas, e que a falta desse contacto prejudicou a candidatura.

Sobre uma eventual transferência de votos, o secretário-geral do PCP admite o cenário de eleitores que transitaram do PCP para Marcelo Rebelo de Sousa.