O secretário-geral do PCP considerou, esta quinta-feira, que existem ainda "enormes desigualdades" a ultrapassar no que toca ao trabalho e desafiou o Governo a promover o aumento geral dos salários, tendo o primeiro-ministro destacado o combate à precariedade.

Falando na Assembleia da República, em Lisboa, durante o debate quinzenal, o líder comunista salientou ter sido possível "avançar na defesa, reposição e conquista de direitos", mas alertou que "a situação continua marcada por problemas, por enormes desigualdades que urge ultrapassar".

Para o PCP, é preciso adotar "uma política que promova o aumento geral dos salários, mas igualmente o aumento significativo do salário mínimo nacional, que permita a concretização dos 850 euros mensais, como os trabalhadores reivindicam".

Quando estamos confrontados com problemas demográficos, baixa natalidade, quando centenas de milhares de jovens foram empurrados para a emigração, quando precisamos de fixar no nosso país as nossas gerações, não basta falar, são precisas medidas concretas e o aumento geral dos salários, o combate à precariedade, a estabilidade de emprego e de horários dignos", sublinhou o líder do PCP.