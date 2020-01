O assessor parlamentar de Joacine Katar Moreira e membro fundador do Livre, Rafael Esteves Martins, anunciou esta sexta-feira o afastamento do partido, depois da decisão da Assembleia de retirada da confiança política à sua deputada única.

Não posso ficar mais no LIVRE, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política", escreveu hoje na página pessoal no Facebook o assessor da deputada Joacine Katar Moreira no parlamento.

A publicação surge no seguimento da decisão da 44ª Assembleia do Livre de retirar a confiança política à deputada, tomada com uma maioria de 83% dos votos.

O membro fundador do Livre argumentou que "os tempos que correm" são esclarecedores "acerca das alianças: não de quem está necessariamente connosco, mas de quem não larga *mesmo* a mão de ninguém", fazendo referência ao lema popularizado no Brasil, após a eleição de Jair Bolsonaro e utilizado em várias ocasiões por membros do partido, "Ninguém solta a mão de ninguém".

Rafael Esteves Martins disse ainda não reconhecer o partido que ajudou a fundar, anunciando o seu afastamento.

A agência Lusa tentou contactar o assessor mas até ao momento não foi possível. Rafael Esteves Martins esteve envolvido numa grande polémica depois de ter ido trabalhar de saia no primeiro dia na Assembleia da República.

Também esta sexta-feira, outro dos membros fundadores do partido, André Barata, anunciou igualmente a "retirada de confiança" no partido, com uma publicação no Facebook, após a decisão anunciada pelos órgãos do partido.