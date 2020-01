A deputada única do Livre Joacine Katar Moreira reagiu este sábado, de forma exaltada, à proposta de retirada de confiança da assembleia do partido, gritando que os argumentos são “uma mentira absoluta”.

Isto é inadmissível, isto é mentira, tenham vergonha, mentira absoluta!”, disse de forma exaltada a deputada, batendo no púlpito onde subiu para reagir às considerações contidas na resolução da 42.ª Assembleia do partido.

Como é que isto é possível? Como ousam dizer isto?”, reiterou, gritando, enquanto a mesa do congresso pedia calma à deputada.

Numa declaração com aproximadamente 10 minutos, Joacine lembrou que apresentou ao congresso documentação com o trabalho elaborado ao longo de dois meses de mandato, apelando à sua consulta e repetindo que o relatório feito pela assembleia do partido está cheio de “inverdades”.

A parlamentar afirmou que “há palavras que valem mais do que outras” e acrescentou que são os membros do partido que irão votar e decidir quanto à retirada da confiança política.

Isto é uma perseguição absoluta. Decidam! Isto é inadmissível. Eu não fiz nada de errado ainda – ainda porque sou humana”, salientou, acrescentando que considera esta situação “ilegal”.

Joacine afirmou que esteve “obcecada” pelo seu trabalho na Assembleia da República e referiu que lhe foram feitas várias sugestões por parte de membros do partido.

A deputada reiterou que não irá renunciar ao seu mandato “para que as pessoas não se sintam defraudadas” e para “não deixar órfãos” aqueles que a elegeram em outubro.