Representantes dos partidos PCP e Livre vão encontrar-se e reunir-se terça-feira, pelas 11:00, na Assembleia da República, explorando possíveis convergências na nova legislatura, confirmou hoje fonte comunista à agência Lusa.

O pedido de encontro partiu da força política da papoila, que conseguiu eleger uma deputada pela primeira vez em 6 de outubro, Joacine Katar Moreira, e a qual já realizou reuniões semelhantes com "Os Verdes" e o Bloco de Esquerda.

A comitiva do PCP para o evento será composta pelo vice-presidente do grupo parlamentar António Filipe, o membro da comissão política do Comité Central Jorge Pires e o membro do Comité Central comunista José Neto.