Realiza-se este domingo a assembleia do Livre. A reunião acontece depois de muita polémica em torno da abstenção de Joacine Katar Moreira na condenação pela "nova agressão israelita a Gaza".

A deputada referiu uma falha de comunicação com o grupo de contacto do partido, mas o episódio levou a uma escalada de acusações. Joacine Katar Moreira chegou mesmo a dizer que tinha sido eleita independentemente do Livre.

À entrada para a assembleia, as duas figuras do partido voltaram a apresentar versões diferentes.

Joacine Katar Moreira começou por fizer que "não existe conflito absolutamente nenhum". Mas o líder do partido, Rui Tavares, parece não estar de acordo. Para o antigo deputado europeu, "todos os partidos têm conflitos".