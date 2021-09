O líder da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, considerou esta sexta-feira que as prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "estão erradas" e acusou o primeiro-ministro e o PS de "falta de visão de futuro".

É chocante ouvir, desde o congresso do PS em Portimão, as sucessivas entrevistas do primeiro-ministro e as intervenções de responsáveis políticos que falam do futuro de Portugal. Se retirarmos dessas intervenções as referências a fundos europeus, bazuca e PRR, há zero de visão de futuro. Todo o nosso futuro depende de fundos europeus. De dinheiro que vem de fora e do que vamos fazer com ele”, criticou João Cotrim de Figueiredo.